В Туле разыскивается без вести пропавшая Алена Федорова

СЕГОДНЯ 11:46 2019-03-05T11:47:45+03:00

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Отделом полиции «Советский» УМВД России по г.Туле разыскивается без вести пропавшая Федорова Алена Леонидовна, 11.03.1983 года рождения, зарегистрированная по адресу: г. Тула, ул. С.Перовской, д.34, кв.32

Ее приметы: на вид 35 лет; рост 165 см; полного телосложения; европейского типа внешности; волосы светло – русые; лицо по форме – круглое; глаза голубые; нос прямой – большой; губы толстые.

Особые приметы: на животе три горизонтальных шрама длиной примерно 20 см от операции.

На момент ухода была одета: черная кожаная куртка, черная классическая юбка, колготки телесного цвета, черные кожаные сапоги.

Полицейские просят граждан, которым может быть что-то известно о местонахождении Алены Федоровой, сообщить в отдел полиции «Советский» УМВД России по г.Туле по тел.: 32-48-63, 8-961-260-20-30.

ИСТОЧНИК KP.RU