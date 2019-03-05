2019-03-05T11:47:45+03:00
Общество

В Туле разыскивается без вести пропавшая Алена Федорова

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Без вести пропавшая Алена ФедороваБез вести пропавшая Алена Федорова
Изменить размер текста:

Отделом полиции «Советский» УМВД России по г.Туле разыскивается без вести пропавшая Федорова Алена Леонидовна, 11.03.1983 года рождения, зарегистрированная по адресу: г. Тула, ул. С.Перовской, д.34, кв.32

Ее приметы: на вид 35 лет; рост 165 см; полного телосложения; европейского типа внешности; волосы светло – русые; лицо по форме – круглое; глаза голубые; нос прямой – большой; губы толстые.

Особые приметы: на животе три горизонтальных шрама длиной примерно 20 см от операции.

На момент ухода была одета: черная кожаная куртка, черная классическая юбка, колготки телесного цвета, черные кожаные сапоги.

Полицейские просят граждан, которым может быть что-то известно о местонахождении Алены Федоровой, сообщить в отдел полиции «Советский» УМВД России по г.Туле по тел.: 32-48-63, 8-961-260-20-30.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За неделю в Туле вывезли более 14 тысяч кубометров снега
"Откуда и куда несете?": в Туле двое мужчин попались на краже труб из подвала
В Туле продолжает работать система "Снег"
Тулячка стала серебряным призером чемпионата России по самбо
Масленица 2019 в тульских парках: сжигание чучела, ярмарка и салют
Попался на "липе": 20-летний парень сбывал в Тульской области поддельные купюры
В Туле фармацевт и случайный прохожий поймали похитительницу лекарства
Житель Тулы ушел из токсикологического отделения тульской больницы и пропал
"Арсенал" и "Енисей" могут встретиться на поле в Туле
В ДТП с легковушкой и грузовиком под Тулой пострадал мужчина
Тульская область включена в число регионов-участников реализации приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержек занятости»
ДТП на "встречке" в Туле: пострадала женщина
Тульский анестезиолог-реаниматолог обвиняется в причинении смерти ребенку
В Туле клиентка фитнес-клуба попалась на кражах из шкафчиков посетителей
Тульский «Арсенал» организует бесплатный выезд болельщиков на матч в Химки
Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов посетит Тульскую область
В Заокском районе пропала 16-летняя школьница
В поселке Приупский произошел пожар в заброшенном здании
Олег Федосов назначен заместителяем министра внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области
На трассе под Тулой столкнулись "БМВ" и "Скания"
Из горящей квартиры в поселке Бородинский спасли четыре человека
Жительницы Тулы смогут 8 марта бесплатно сходить в музеи
Погода в Туле на 8 марта: потеплеет до +8 градусов
В Туле построят легкоатлетический манеж