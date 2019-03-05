В ДТП с легковушкой и грузовиком под Тулой пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 11:41 2019-03-05T11:41:29+03:00

Он ехал на рулем одного из авто

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4 марта в 21-10 на 114-ом километре автодороги М-2 «Крым» Заокского района Тульской области произошло ДТП.

49-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ 21150», по предварительной информации, столкнулся с попутным грузовым автомобилем «DAF», под управлением мужчины 47 лет.

В результате ДТП в Тульской области пострадал водитель автомобиля «ВАЗ». Он с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU