СЕГОДНЯ 11:36 2019-03-05T11:38:08+03:00

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5 марта 2019 года Антон Силуанов с рабочим визитом прибыл в Тульскую область. Министр финансов проведет выездное совещание о ходе реализации национальных проектов "производительность труда и поддержка занятости", "международная кооперация и экспорт" и "МСП и поддержка предпринимательской инициативы"

Отметим, что Тула станет первым субъектом, который министр посетит в рамках исполнения поручений президента и председателя правительства о необходимости личного контроля членами правительства хода реализации национальных проектов в регионах.

Тульская область включена в число регионов-участников реализации приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержек занятости».

Утвержден проект приоритетной региональной программы «повышение производительности труда и поддержка занятости в Тульской области» на 2017-2025 гг.

Всего определено 13 участников региональной программы, из них 2 предприятия ментора.

ИСТОЧНИК KP.RU