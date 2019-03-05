ДТП на "встречке" в Туле: пострадала женщина
Она получила травмы различной степени тяжести
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4 марта 2019 года, в 08:00 на 12-ом километре автодороги «Тула – Яковлево» ГО Тулы произошло ДТП.
43-летняя женщина на автомобиле «Greatwall Hover», по предварительной информации, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Mazda», под управлением женщины 37 лет.
В результате ДТП в Туле пострадала женщина - водитель автомобиля «Mazda». Она с травмами различной степени тяжести была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU