2019-03-05T12:19:40+03:00
Происшествия

Тульский анестезиолог-реаниматолог обвиняется в причинении смерти ребенку

В отношении медика возбуждено уголовное дело, продолжается сбор доказательственной базы
Виктория ЯКУШИНА
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.Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на личном контроле руководителя следственного управления Александра Старикова.Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на личном контроле руководителя следственного управления Александра Старикова
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Следователи СУ СКР по Тульской области расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении тульского врача-анестезиолога-реаниматолога. Мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности ребенку.

Трагедия произошла еще в апреле 2017 году в Веневе. Малолетняя девочка по неосторожности опрокинула на себя чайник с горячей водой. С ожогами она была доставлена из дома в приемный покой ГУЗ «Веневская ЦРБ», а оттуда в ГУЗ «ТДОКБ» для дальнейшего оказания медпомощи.

Однако, выжить малышке не удалось. 12 апреля 2017 года она скончалась от термических ожогов в больнице.

5 июня 2017 года уголовное дело было возбуждено в одном из территориальных следственных отделов следственного управления. Допросили родителей потерпевшей, врачей каждой из медорганизаций, где ребенку оказывали помощь, были назначены и проведены судмедэкспертизы качества оказания помощи в экспертных учреждениях Тульской области, Санкт-Петербурга, Москвы. Также была изъята и исследована вся необходимая медицинская документация, а также должностные документы на медработников.

Отец погибшей девочки неоднократно обращался к руководству СУ СКР на личный прием по вопросам хода расследования уголовного дела.

В связи с тем, что расследование представляет особую сложность, руководителем следственного управления Александром Стариковым было принято решение о передаче уголовного дела в отдел по расследованию особо важных дел.

Согласно полученным заключениям экспертов, между дефектами оказания медпомощи и наступлением смерти ребенка установили прямую причинно-следственную связь.

- Врачу анестезиологу-реаниматологу предъявили обвинение, - сообщили в СУ СКР по Тульской области. - Он не провел адекватную обезболивающую терапию, провел некорректную инфузионную терапию, неправильно корректировал проводимую терапию при наличии определенных клинических показаний.

В настоящее время продолжается сбор доказательственной базы по уголовному делу. Ход и результаты расследования дела находятся на личном контроле начальника регионального СУ СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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