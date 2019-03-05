В Туле клиентка фитнес-клуба попалась на кражах из шкафчиков посетителей
Возбуждены и расследуются уголовные дела
Фото: Алексей ФОКИН
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В Туле сотрудники полиции установили подозреваемую в кражах.
Как выяснилось, местная жительница причастна не менее чем к двум хищениям из шкафчиков раздевалки фитнес-клуба в областной столице.
Будучи посетительницей заведения, она обнаружила, что ряд шкафчиков с вещами можно свободно открыть. Пользуясь этим, она как минимум дважды вскрывала их и забирала оттуда чужие вещи и деньги.
Подозреваемая уже призналась стражам порядка в содеянном.
Возбуждены и расследуются уголовные дела.
В рамках расследования будут установлены все детали и обстоятельства противоправной деятельности похитительницы.
ИСТОЧНИК KP.RU