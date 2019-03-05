В Туле клиентка фитнес-клуба попалась на кражах из шкафчиков посетителей

СЕГОДНЯ 11:08 2019-03-05T11:14:57+03:00

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В Туле сотрудники полиции установили подозреваемую в кражах.

Как выяснилось, местная жительница причастна не менее чем к двум хищениям из шкафчиков раздевалки фитнес-клуба в областной столице.

Будучи посетительницей заведения, она обнаружила, что ряд шкафчиков с вещами можно свободно открыть. Пользуясь этим, она как минимум дважды вскрывала их и забирала оттуда чужие вещи и деньги.

Подозреваемая уже призналась стражам порядка в содеянном.

Возбуждены и расследуются уголовные дела.

В рамках расследования будут установлены все детали и обстоятельства противоправной деятельности похитительницы.

ИСТОЧНИК KP.RU