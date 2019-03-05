2019-03-05T12:23:19+03:00
Спорт

Тульский «Арсенал» организует бесплатный выезд болельщиков на матч в Химки

Игра состоится 6 марта
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Тульский ПФК «Арсенал», по инициативе губернатора Алексея Дюмина, организует бесплатный выезд для болельщиков на ответный матч ¼ финала ОЛИМП-Кубка России «Арсенал» - «Оренбург», который пройдет в Химках 6 марта.

Тулякам предоставят комфортабельные автобусы, которые доставят их в Химки и после матча вернут их обратно в оружейную столицу. Кроме того, посещение матча на стадионе «Арена Химки» пройдет по бесплатным билетам.

Запись желающих поддержать канониров в Химках производится в магазине ПФК «Арсенал» на Центральном стадионе, 5 марта 2019 года, с 9:00 до 21:00.

В день матча, 6 марта, сбор болельщиков, отправляющихся в Химки, в 12:30 у мяча-фонтана на территории Центрального стадиона Тулы. Отъезд в 13:00.

Наличие красно-желтой атрибутики приветствуется.

Дети до 16 лет допускаются в поездку только в сопровождении одного из родителей, болельщики в возрасте 16-18 лет - в сопровождении совершеннолетнего.

Напомним, что начало игры в Химках - в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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