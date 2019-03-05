Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов посетит Тульскую область

СЕГОДНЯ 10:39 2019-03-05T10:39:33+03:00

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Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов 5 марта проведет в Тульской области выездное совещание о ходе реализации национальных проектов «производительность труда и поддержка занятости», «международная кооперация и экспорт» и «малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

В ходе поездки он ознакомится с работой предприятий, участвующих в программах повышения производительности труда и экспортной акселерации, а также обсудит с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и главами соседних регионов актуальные вопросы, связанные с практической реализацией национальных проектов на местах.

Тула станет первым субъектом, который Силуанов посетит в рамках исполнения поручений Президента и Председателя Правительства о необходимости личного контроля членами правительства хода реализации национальных проектов в регионах. В дальнейшем Антон Силуанов планирует выезжать в такие командировки на регулярной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU