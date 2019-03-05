В Заокском районе пропала 16-летняя школьница

СЕГОДНЯ 10:37 2019-03-05T10:37:15+03:00

Она ушла в школу и не вернулась

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В поселке Темьянский Заокского района пропала 16-летняя школьница Ксения Напрейкина.

Примерно в 8:30 4 марта девочка ушла в школу и не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 160 см, нормального телосложения, волосы золотисто-русые, до плеч, крашеные, глаза зеленые.

Девочка была одета в черное пальто с темно-серыми и темно-бордовыми полосками, темно-синие джинсы, черные кожаные сапоги с металлической бляшкой, длинный шарф.

С собой у нее был серый рюкзак.

Всем кому известна какая-либо информация о девушке, просьба сообщить по телефонам:

8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU