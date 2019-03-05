В поселке Приупский произошел пожар в заброшенном здании

СЕГОДНЯ 09:49 2019-03-05T09:50:44+03:00

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4 марта 2019 года, в 21:19 в службу спасения сообщили о пожаре в неэксплуатируемом здании, расположенном по адресу: Тульская область, Киреевский район, п. Приупский, ул. Советская.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-49 и ПСЧ-48.

Пламя удалось погасить за 3 минуты.

Пострадавших нет.

В результате происшествия на втором этаже в комнате сгорел мусор.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 1 единица техники.

Причина пожара в Тульской области выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU