В поселке Приупский произошел пожар в заброшенном здании
Причина пожара в Тульской области выясняется
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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4 марта 2019 года, в 21:19 в службу спасения сообщили о пожаре в неэксплуатируемом здании, расположенном по адресу: Тульская область, Киреевский район, п. Приупский, ул. Советская.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-49 и ПСЧ-48.
Пламя удалось погасить за 3 минуты.
Пострадавших нет.
В результате происшествия на втором этаже в комнате сгорел мусор.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 1 единица техники.
Причина пожара в Тульской области выясняется.
ИСТОЧНИК KP.RU