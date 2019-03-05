Олег Федосов назначен заместителяем министра внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области

СЕГОДНЯ 09:36 2019-03-05T09:36:18+03:00

До вступления в новую должность Олег Федосов являлся главой администрации Щекинского района

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Пост заместителя министра – директора департамента по развитию местного самоуправления министерства внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области теперь занимает Олег Анатольевич Федосов.

В 1995 году он окончил Тульский государственный технический университет по специальности «Металловедение и термическая обработка металлов», а в 2006 году - ТулГУ по специальности «Финансы и кредит».

Отметим, что до вступления в новую должность Олег Федосов являлся главой администрации Щекинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU