2019-03-05T09:14:18+03:00
Происшествия

На трассе под Тулой столкнулись "БМВ" и "Скания"

Подробности произошедшего выясняются
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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5 марта 2019 года, в 02:23 на 191-ом км трассы М-4 "Дон" в Веневском районе Тульской области произошло ДТП.

Столкнулись два автомобиля - "БМВ" и "Скания".

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

По данным регионального МЧС, в автоаварии пострадали люди.

Подробности выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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