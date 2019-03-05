На трассе под Тулой столкнулись "БМВ" и "Скания"
Подробности произошедшего выясняются
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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5 марта 2019 года, в 02:23 на 191-ом км трассы М-4 "Дон" в Веневском районе Тульской области произошло ДТП.
Столкнулись два автомобиля - "БМВ" и "Скания".
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.
По данным регионального МЧС, в автоаварии пострадали люди.
Подробности выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU