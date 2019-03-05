На трассе под Тулой столкнулись "БМВ" и "Скания"

СЕГОДНЯ 09:14 2019-03-05T09:14:18+03:00

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5 марта 2019 года, в 02:23 на 191-ом км трассы М-4 "Дон" в Веневском районе Тульской области произошло ДТП.

Столкнулись два автомобиля - "БМВ" и "Скания".

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

По данным регионального МЧС, в автоаварии пострадали люди.

Подробности выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU