Из горящей квартиры в поселке Бородинский спасли четыре человека
Причина пожара в Тульской области выясняется
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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5 марта 2019 года, в 02:39 в службу спасения сообщили о пожаре в квартире, расположенной по адресу: Тульская область, Киреевский район, поселок Бородинский, улица Советская.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-49 и ПСЧ-48.
Пламя удалось погасить за 3 минуты.
Пострадавших нет. Из окна по трехколенной лестнице спасли четыре человека.
В результате происшествия в комнате сгорели постельные принадлежности, закоптилась стена.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области выясняется.
ИСТОЧНИК KP.RU