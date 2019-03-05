Из горящей квартиры в поселке Бородинский спасли четыре человека

СЕГОДНЯ 09:11 2019-03-05T09:11:49+03:00

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5 марта 2019 года, в 02:39 в службу спасения сообщили о пожаре в квартире, расположенной по адресу: Тульская область, Киреевский район, поселок Бородинский, улица Советская.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-49 и ПСЧ-48.

Пламя удалось погасить за 3 минуты.

Пострадавших нет. Из окна по трехколенной лестнице спасли четыре человека.

В результате происшествия в комнате сгорели постельные принадлежности, закоптилась стена.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU