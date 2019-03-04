В Туле построят легкоатлетический манеж

СЕГОДНЯ 16:19 2019-03-04T16:19:04+03:00

Об этом сообщил председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрия Яковлева.

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В рамках прямой линии с жителями Тулы Дмитрий Яковлев рассказал, что в 2019 году готовится к открытию ледовая арена на Восточном обходе.

Также ведется проектирование физкультурно-оздоровительных комплексов в Арсеньевском и Ясногорском районах, а летом запланировано проектирование легкоатлетического манежа, который расположится на улице Санаторной в Туле.

Кроме того, в этом году на футбольном поле спортивной школы «Арсенал» будет установлено освещение, а в Щекино начнут строить футбольное поле «Спартак».

Запланирован и капитальный ремонт ФОКа в городе Болохово.

Всего в регионе планируют построить 15 многофункциональных спортивных площадок, установить восемь многофункциональных воркаут-площадок, а также провести капремонт стадиона имени Молодцова в Донском.

ИСТОЧНИК KP.RU