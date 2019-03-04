13 человек тушили горящее здание в Городском переулке в Туле

СЕГОДНЯ 16:05 2019-03-04T16:06:19+03:00

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4 марта 2019 года, в 11:35 в службу спасения сообщили о пожаре в двухэтажном здании по Городскому переулку в ГО Тула.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-1, по одному расчету ОП ПЧС-5 и ПСЧ-19.

Пламя удалось погасить за 21 минуту.

В результате происшествия выгорело помещение размером 3х4 м.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человек и 4 единицы техники.

Причина пожара в Туле устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU