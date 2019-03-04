Под Тулой "Лэнд Крузер" сбил женщину и врезался в снежный вал

СЕГОДНЯ 15:45 2019-03-04T15:45:58+03:00

В результате ДТП в Тульской области пешеход пострадала

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3 марта 2019 гола, в 11:15 на улице Б. Городенцы города Венева Тульской области произошло ДТП.

39-летняя женщина на автомобиле «Тойота Лэнд Крузер 200» сбила пешехода - 48-летнюю женщину. Она, по предварительной информации, переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

После удара авто налетело на снежный вал.

В результате ДТП в Тульской области пешеход с различными травмами была доставлена в районную больницу и после оказания медицинской помощи отпущена домой.

ИСТОЧНИК KP.RU