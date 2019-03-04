2019-03-04T15:41:43+03:00
Происшествия

В Тульской области "Грейт Вол" протаранил "ВАЗ": пострадал подросток

Также повреждения получил один из водителей
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: УГИБДД России по Тульской областиФото: УГИБДД России по Тульской области
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2 марта 2019 года, в 20:06 на 169-м километре автодороги «КРЫМ» в Ленинском районе произошло ДТП.

31-летний мужчина на автомобиле «Грейт Вол Ховер» столкнулся со встречным автомобилем «ВАЗ 21150» под управлением молодого человека 20 лет.

В результате ДТП в Тульской области пострадали водитель автомобиля «ВАЗ», который с различными травмами был доставлен в больницу (после оказания медпомощи его отпустили), а также его пассажир - 16-летний парень (с различными травмами был госпитализирован).

В момент ДТП несовершеннолетний был пристегнут ремнем безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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