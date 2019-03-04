В ДТП на трассе «Тула-Новомосковск» пострадали двое детей и женщина

СЕГОДНЯ 15:25 2019-03-04T15:25:30+03:00

Они с различными травмами были госпитализированы

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1 марта 2019 года, в 21:50 на 24-м километре автодороги «Тула-Новомосковск» Киреевского района Тульской области произошло ДТП.

51-летний мужчина на автомобиле «Лада Ларгус» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «ГАЗ» под управлением мужчины 37 лет.

В результате ДТП в Тульской области пострадали пассажиры автомобиля «Лада Ларгус» - 32 летняя женщина, 14-летняя девочка и 15-летний мальчик.

Они с различными травмами были госпитализированы.

В момент ДТП несовершеннолетние были пристегнуты ремнями безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU