СЕГОДНЯ 15:08 2019-03-04T16:07:58+03:00

Памятник выдающему человеку находится на улице, носящей его имя

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4 марта 2019 года в Туле прошло торжественное открытие стелы выдающемуся конструктору и оружейнику, Герою Социалистического Труда Василию Петровичу Грязеву. Он внес большой вклад в укрепление обороноспособности Отечества. Разработал и поставил на серийное производство свыше сорока образцов оружия и боеприпасов. Стал автором более двухсот изобретений и десятков научных трудов.

Теперь памятник выдающему человеку находится в микрорайоне «Зеленстрой-2» на улице, носящей его имя.

В торжественном мероприятии принял участие и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Вместе с собравшимися на церемонии открытия он возложил цветы к бюсту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/695304" frameborder="0"></iframe> В Туле открыли стелу конструктору Василию Грязеву.

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU