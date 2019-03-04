В Туле открыли стелу конструктору Василию Грязеву
4 марта 2019 года в Туле прошло торжественное открытие стелы выдающемуся конструктору и оружейнику, Герою Социалистического Труда Василию Петровичу Грязеву. Он внес большой вклад в укрепление обороноспособности Отечества. Разработал и поставил на серийное производство свыше сорока образцов оружия и боеприпасов. Стал автором более двухсот изобретений и десятков научных трудов.
Теперь памятник выдающему человеку находится в микрорайоне «Зеленстрой-2» на улице, носящей его имя.
В торжественном мероприятии принял участие и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Вместе с собравшимися на церемонии открытия он возложил цветы к бюсту.
В Туле открыли стелу конструктору Василию Грязеву.
Фото: Алексей ФОКИН
ИСТОЧНИК KP.RU