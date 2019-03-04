2019-03-04T16:07:58+03:00
Общество

В Туле открыли стелу конструктору Василию Грязеву

Памятник выдающему человеку находится на улице, носящей его имя
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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4 марта 2019 года в Туле прошло торжественное открытие стелы выдающемуся конструктору и оружейнику, Герою Социалистического Труда Василию Петровичу Грязеву. Он внес большой вклад в укрепление обороноспособности Отечества. Разработал и поставил на серийное производство свыше сорока образцов оружия и боеприпасов. Стал автором более двухсот изобретений и десятков научных трудов.

Теперь памятник выдающему человеку находится в микрорайоне «Зеленстрой-2» на улице, носящей его имя.

В торжественном мероприятии принял участие и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Вместе с собравшимися на церемонии открытия он возложил цветы к бюсту.

В Туле открыли стелу конструктору Василию Грязеву.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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