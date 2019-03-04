2019-03-04T14:36:09+03:00
Общество

В Туле вводят безналичный расчет в муниципальном транспорте

Цена поездки при такой оплате составит 15 рублей
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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С 1 марта 2019 года в Туле оплатить безналичным способом за проезд можно в любом виде муниципального транспорта (трамваи, троллейбусы, автобусы).

Принимаются транспортные карты, банковские карты. Также оплата возможна при помощи мобильного устройства.

В настоящее время цена билета составляет 20 рублей при оплате наличными средствами.

15 рублей - при безналичном расчете.

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Нововведение вступит в силу с 1 апреля (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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