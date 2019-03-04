В Туле вводят безналичный расчет в муниципальном транспорте
Цена поездки при такой оплате составит 15 рублей
Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
С 1 марта 2019 года в Туле оплатить безналичным способом за проезд можно в любом виде муниципального транспорта (трамваи, троллейбусы, автобусы).
Принимаются транспортные карты, банковские карты. Также оплата возможна при помощи мобильного устройства.
В настоящее время цена билета составляет 20 рублей при оплате наличными средствами.
15 рублей - при безналичном расчете.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стоимость проезда в маршрутках в Туле вырастет до 25 рублей
Нововведение вступит в силу с 1 апреля (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU