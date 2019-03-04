Администрация Алексина объяснила появление запаха нечистот с очистных сооружений

СЕГОДНЯ 14:28 2019-03-04T14:29:36+03:00

Сообщается, что сейчас принимаются все необходимые меры по улучшению качества воздуха

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Напомним, ранее жители пожаловались на неприятный запах, исходящий с очистных сооружений. Администрация Алексина объяснила его появление:

- Появление неприятного запаха с очистных сооружений МУП «ВКХ г.Алексин» произошло по причине изменения структуры стоков промышленных предприятий, что привело к нарушению технологического процесса и оказало влияние на активный ил биологической ступени очистки очистных сооружений.

Сообщается, что сейчас принимаются все необходимые меры по улучшению качества воздуха. Уже проложен дополнительный технологический трубопровод для исключения влияния стоков промышленных предприятий на активный ил.

- Администрация МО г. Алексин в тесном взаимодействии с МУП «ВКХ г.Алексин» проводит работу по решению проблемной ситуации. Осуществлен выезд активной группы из членов Общественного совета города Алексина с целью контроля за проведением работ на предприятии, - говорится в информационном сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU