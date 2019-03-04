2019-03-04T13:01:50+03:00
Общество

Во время пожара на Белорусской ярмарке в Туле людям помогали сотрудники УГИБДД

Со стихией удалось совладать, никто не пострадал
Виктория ЯКУШИНА
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Алексей Бурлуцкий и Вячеслав ГоловинАлексей Бурлуцкий и Вячеслав Головин
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Напомним, ночью с 1 на 2 марта 2019 года, на Белорусской ярмарке, в районе Зеленстроя в Туле, вспыхнул пожар. Пламя охватило торговые палатки и припаркованные рядом машины.

Возгорание привлекло внимание проезжавшего мимо экипажа ДПС, в составе которого были Алексей Бурлуцкий и Вячеслав Головин. Стражи порядка сразу же сообщили о пожаре в дежурную часть Госавтоинспекции для вызовы спецслужб, а сами отправились на место ЧП.

Алексей Бурлуцкий помогал сотруднику ярмарки убирать мобильные палатки, которые еще не были охвачены огнем, а Вячеслав Головин помогал гражданам, находящимся на месте происшествия, и эвакуировал их на безопасное расстояние от пожара.

Со стихией удалось совладать, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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