2019-03-04T12:50:08+03:00
Спорт

Матч «Арсенал» – «Оренбург» пройдет в Химках

Игра состоится 6 марта
Виктория ЯКУШИНА
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Ответный матч четвертьфинала Олимп-Кубка России «Арсенал» – «Оренбург» пройдет в Химках. Об этом сообщает «СЭ» со ссылой на главу департамента по проведению соревнований РФС Сергея Куликова.

По его словам, тульский стадион все еще не готов к проведения игры, потому встречу перенесли на «Арену Химки».

В настоящее время неизвестно, будет ли готова Тула и к проведению матча чемпионата страны «Енисей» – «Арсенал» 16 марта. Соответствие газона проверит комиссия РПЛ.

Ответный матч Кубка «Арсенал» - «Оренбург» назначен на 6 марта. В первой игре, которая прошла в ноябре 2018-го, канониры победили в гостях со счетом 4:2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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