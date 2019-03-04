За неделю в Туле произошло 172 ДТП

СЕГОДНЯ 12:42 2019-03-04T12:42:36+03:00

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В период с 25 февраля по 4 марта 2019 года, в ЕДДС в Туле поступило 6415 обращения граждан.

В городе произошло 26 аварийных отключений, из них по управляющим компаниям – 2, по центральному отоплению – 4, по холодному водоснабжению и отведению – 8, по газоснабжению – 6 и электроснабжению – 6.

За минувшую неделю на территории муниципального образования произошло 8 пожаров, 172 дорожно-транспортных происшествия, погибших нет.

Сотрудники поисково-спасательной службы выезжали на вызовы 43 раза. В результате оказана помощь 83 гражданам, спасено 2 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU