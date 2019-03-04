2019-03-04T12:27:29+03:00
Здоровье

4 марта отмечается Всемирный день Борьбы с ВПЧ

Поделиться:
Изменить размер текста:

4 марта отмечается Всемирный день Борьбы с ВПЧ – вирусом папилломы человека.

Это самая распространенная инфекция, передаваемая половым путем. Она может вызывать рак шейки матки, горла, женских и мужских половых органов.

В России рак шейки матки, занимая второе место среди злокачественных новообразований репродуктивной системы, является главной причиной смертности от злокачественных новообразований у молодых женщин в возрасте 35-40 лет. Каждый день в России 17 женщин умирает от рака шейки матки.

По результатам исследования ВЦИОМ за 2018 год, меньше половины россиян слышали о ВПЧ. Меньше трети из них знают, что ВПЧ передается половым путем, и около 40% из тех, кто знает о ВПЧ, в курсе того, что он может быть причиной возникновения рака шейки матки. От рака можно защититься, если вовремя принять профилактические меры. Основные методы профилактики - прививка и регулярный скрининг. Проблема в том, что большинство людей этого не знает, как следствие, не придают этому значение.

Всемирный день борьбы с ВПЧ проходит под лозунгом «Дари любовь, а не ВПЧ».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительницы Тулы смогут 8 марта бесплатно сходить в музеи
Погода в Туле на 8 марта: потеплеет до +8 градусов
В Туле построят легкоатлетический манеж
13 человек тушили горящее здание в Городском переулке в Туле
Под Тулой "Лэнд Крузер" сбил женщину и врезался в снежный вал
В Тульской области "Грейт Вол" протаранил "ВАЗ": пострадал подросток
В ДТП на трассе «Тула-Новомосковск» пострадали двое детей и женщина
В Туле открыли стелу конструктору Василию Грязеву
В Туле вводят безналичный расчет в муниципальном транспорте
Администрация Алексина объяснила появление запаха нечистот с очистных сооружений
Паводок 2019 в Туле ожидается во второй декаде марта
Во время пожара на Белорусской ярмарке в Туле людям помогали сотрудники УГИБДД
Матч «Арсенал» – «Оренбург» пройдет в Химках
За неделю в Туле произошло 172 ДТП
В 2020 году в Туле будут благоустроены два общественных пространства
Около поворота на Осиновую гору в Туле столкнулись грузовой автомобиль и легковушка
Тульская городская больница №11 получит помещение на ул. Чаплыгина
В Тульской области пройдет аттестация на право управления маломерным моторным судном и гидроциклом
"Пешком по России": тульский экскурсовод ведет проект о своих путешествиях по стране
В команду Лободы на шоу «Голос. Дети» вошел туляк Егор Чичин
Погода в Туле 4 марта: снег продолжается
В поселке Майский огонь уничтожил заброшенное строение