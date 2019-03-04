СЕГОДНЯ 12:27 2019-03-04T12:27:29+03:00

Изменить размер текста: A A

4 марта отмечается Всемирный день Борьбы с ВПЧ – вирусом папилломы человека.

Это самая распространенная инфекция, передаваемая половым путем. Она может вызывать рак шейки матки, горла, женских и мужских половых органов.

В России рак шейки матки, занимая второе место среди злокачественных новообразований репродуктивной системы, является главной причиной смертности от злокачественных новообразований у молодых женщин в возрасте 35-40 лет. Каждый день в России 17 женщин умирает от рака шейки матки.

По результатам исследования ВЦИОМ за 2018 год, меньше половины россиян слышали о ВПЧ. Меньше трети из них знают, что ВПЧ передается половым путем, и около 40% из тех, кто знает о ВПЧ, в курсе того, что он может быть причиной возникновения рака шейки матки. От рака можно защититься, если вовремя принять профилактические меры. Основные методы профилактики - прививка и регулярный скрининг. Проблема в том, что большинство людей этого не знает, как следствие, не придают этому значение.

Всемирный день борьбы с ВПЧ проходит под лозунгом «Дари любовь, а не ВПЧ».

ИСТОЧНИК KP.RU