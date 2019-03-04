В 2020 году в Туле будут благоустроены два общественных пространства

СЕГОДНЯ 12:10 2019-03-04T12:10:58+03:00

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В Туле озвучили итоги рейтингового голосования за общественные пространства. Оно прошло с 20 по 27 февраля.

Туляки выбирали из пяти общественных пространств, среди которых: второй этап благоустройства Кировского сквера, общественное пространство в районе улицы Менделеевской, площадь перед Городским концертным залом, общественное пространство по проспекту Ленина (четная сторона) от ул. Первомайской до ул. Жаворонкова – аллея фонтанов, общественное пространство в Центральном переулке.

Больше всего голосов туляки отдали двум проектам - 2-й этап благоустройства Кировского сквера и общественное пространство по проспекту Ленина (четная сторона) от ул. Первомайской до ул. Жаворонкова – аллея фонтанов.

Эти общественные пространства набрали 63 и 19 процентов голосов соответственно. Они и будут благоустроены в 2020 году по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Так, в Кировском сквере на первом этапе заменять тротуарную плитку, выполнят работу по озеленению, ландшафтному дизайну, установке ограждений и арт-объектов. В текущем году запланирована реконструкция водонапорной башни. Все работы будут завершены ко Дню города. Второй этап включает обустройство фонтана, плиточного пространства, установки сцены, посадки зеленых насаждений.

На пространстве по пр. Ленина планируется заменить тротуарное покрытие, обустроить торшерное освещение, установить лавочки, урны, стационарные цветочницы. Кроме того, необходимо привести в порядок в этой части проспекта фасады домов, киоски Роспечати.

ИСТОЧНИК KP.RU