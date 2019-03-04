В Тульской области пройдет аттестация на право управления маломерным моторным судном и гидроциклом

СЕГОДНЯ 10:45 2019-03-04T10:45:42+03:00

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18 апреля 2019 года в Тульской области состоится первое в этом году заседание аттестационной комиссии на право управления маломерным моторным судном и гидроциклом.

Старший инспектор ГИМС Игорь Преображенский обращает особое внимание: «Замена удостоверения в связи с его утерей или приходом в негодность, а также с переменой фамилии, имени, отчества, а главное с истечением срока его действия (10 лет) проводится с 28 марта 2019 года. В связи с этим необходимо заблаговременно позаботиться о получении нового удостоверения и обратиться в подразделение ГИМС Тульской области».

Заявителю необходимо обратиться в территориальное подразделение ГИМС Тульской области или подать через портал госуслуг заявление о необходимости замены удостоверения и предоставить:

- документ, удостоверяющий личность заявителя (Копия паспорта);

- личную карточку судоводителя, находящуюся у заявителя;

- имеющееся удостоверение (пришедшее в негодность или его остатки);

- медицинскую справку о годности к управлению маломерным судном;

- документ, подтверждающий уплату госпошлины (квитанция).

Госпошлина за предоставления государственной услуги составляет:

- 350 р. за замену удостоверения в связи с переменой фамилии, имени, отчества;

- 650 р. за замену удостоверения на право управления маломерным судном в связи с истечением срока его действия;

- 1300 р. за выдачу дубликата удостоверения в связи с его утерей или приходом в негодность.

Реквизиты можно получить в территориальном подразделении ГИМС Тульской области или на официальном сайте ГУ МЧС России по Тульской области.

К представленным документам заявитель прикладывает 3 (три) цветные матовые фотографии размером 3 х 4 см., без уголка.

В срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней после дня заседания аттестационной комиссии, заявителям выдается удостоверение нового образца.

По вопросам предоставления государственной услуги по аттестации судоводителей на право управления маломерным судном необходимо обращаться в территориальные подразделения ГИМС Тульской области.

тел: (4872) 56-69-22 г. Тула;

(48753) 4-14-74 г. Алексин;

(48762) 6-34-36 г. Новомосковск;

(48753) 4-14-74 г. Ефремов;

(48763) 2-61-85 г. Суворов.

Внимание! Управлять маломерным моторным судном, подлежащим государственной регистрации в реестре маломерных судов, без удостоверения на право управления запрещается. За нарушение правил эксплуатации судов, в том числе за управление судном лицом, не имеющим права управления, налагается административная ответственность в виде денежного штрафа, в размере от 1 до 1,5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU