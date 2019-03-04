2019-03-04T09:59:21+03:00
Общество

В команду Лободы на шоу «Голос. Дети» вошел туляк Егор Чичин

Виктория ЯКУШИНА
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Егор Чичин из города Новомосковска Тульской области стал участником проекта «Голос. Дети-6» на Первом канале.

12-летний артист прошел этап слепого прослушивания шоу «Голос. Дети-6», исполнив песню Аллы Пугачевой «Белый снег». Он получил одобрение двух наставников и выбрал команду Светланы Лободы.

По словам самого юного дарования, он с самого начала хотел попасть именно к этому наставнику и знал заранее — если певица обернется, пойдет к ней.

Егор Чичин. Белый снег - Слепые прослушивания - Голос.Дети - Сезон 6.Егор исполняет песню Аллы Пугачевой Белый снег . Песня вошла в пятнадцатый студийный альбом Пугачевой Речной трамвайчик 2001 года. Музыку к песне написал Павел Есенин, слова Елена Небылова. В шоу Голос песню исполняла Айгюн Аскерова. Подписывайтесь на нас! Сайт http://www.1tv.ru/voicekids ВКонтакте http://vk.com/voicekids Facebook https://www.facebook.com/voicekids1tv Одноклассники https://ok.ru/voice1tv Instagram https://www.instagram.com/voice1tv/?hl=ru Twitter https://twitter.com/voice1tv Follow us in social media! http://vk.com/voicekids https://www.facebook.com/voicekids1tv https://ok.ru/voice1tv https://www.instagram.com/voice1tv/?hl=ru https://twitter.com/voice1tv Our web-site: http://www.1tv.ru/voicekids

ИСТОЧНИК KP.RU

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