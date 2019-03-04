Погода в Туле 4 марта: снег продолжается

СЕГОДНЯ 09:30 2019-03-04T09:30:32+03:00

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4 марта 2019 года в Туле и Тульской области облачно.

Небольшие осадки - мокрый снег и дождь (по данным сайта Метеоинфо – до 5 мм).

Местами слабый гололед, слабое налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный с порывами 6-11 м/с.

Температура днем -3…+2ºС.

Атмосферное давление 725-730 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков - 5000 м.

ИСТОЧНИК KP.RU