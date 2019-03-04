Погода в Туле 4 марта: снег продолжается
Атмосферное давление 725-730 мм рт. ст.
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4 марта 2019 года в Туле и Тульской области облачно.
Небольшие осадки - мокрый снег и дождь (по данным сайта Метеоинфо – до 5 мм).
Местами слабый гололед, слабое налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный с порывами 6-11 м/с.
Температура днем -3…+2ºС.
Атмосферное давление 725-730 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков - 5000 м.
ИСТОЧНИК KP.RU