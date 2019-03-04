В поселке Майский огонь уничтожил заброшенное строение
Причина пожара в Тульской области выясняется
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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3 марта 2019 года, в 22:34 в службу спасения сообщили о пожаре в неэксплуатируемом строении, расположенном по адресу: Тульская область, Щекинский район, п. Майский.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-31.
Пламя удалось погасить за 3 минуты.
Пострадавших нет.
В результате происшествия строение сгорело полностью.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области выясняется.
ИСТОЧНИК KP.RU