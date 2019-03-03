2019-03-03T17:38:30+03:00
Происшествия

Жители Алексина пожаловались на запах нечистот

Горожане требуют устранить причину появления запаха
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жители Алексина пожаловались в соцсетях на запах нечистот. По их словам, город задыхается от зловония, исходящего с очистных сооружений, уже больше недели.

В социальных сетях люди жалуются на запах нечистот в следующих районах Алексина: в Соцгороде, Бору, Шахтерском, на Горушках.

Жители города требуют объяснить причину появления запаха, а также устранить ее в кратчайшие сроки. Алексинцы уже получили ответ в соцсети от местных властей.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Но намерены идти дальше и обратились к главе администрации Павлу Федорову и губернатору Тульской области Алексею Дюмину.

Алексинцы уверены, что руководитель водопроводно-канализационного хозяйства— МУП «ВКХ» — не справляется со своими обязанностями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле прошел лыжный переход
В Тульской области в сельскохозяйственный оборот возвратят порядка 25 тысяч гектаров земель
Победители юнармейской игры «Мужество и грация» из Тульской области поедут на каникулы в Санкт-Петербург
Алексей Дюмин поздравил тульский «Арсенал» с победой над ЦСКА в Грозном
В Тульской области усилится юго-западный ветер
В Туле ранее судимый педофил получил 12 лет колонии
В Тульской области горящее здание тушили 10 пожарных
Директор организации в Тульской области задолжал по налогам более 117 млн рублей
В тульском поселке Рождественский более 20 пожарных тушили горящий дом
За два дня мошенники списали деньги с банковских карт восьми туляков
В Тульской области задержали интернет-мошенника, разводившего жителей регионов
В тульском поселке Октябрьский горящий дом тушили 20 пожарных
В Тульской области ночью горел магазин
В тульском поселке Скуратово мужчина устроил дебош
В Туле поймали серийного похитителя видеорегистраторов и мобильников из авто
В Тульской области пройдет «горячая линия» по вопросам профилактики кори
В Тульской области экс-полицейский нарушил ПДД и протаранил скутер
Житель Тульской области похитил шубу, фотоаппарат и перстень за глазах у владелицы