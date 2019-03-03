Жители Алексина пожаловались на запах нечистот

СЕГОДНЯ 16:47 2019-03-03T17:38:30+03:00

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Жители Алексина пожаловались в соцсетях на запах нечистот. По их словам, город задыхается от зловония, исходящего с очистных сооружений, уже больше недели.

В социальных сетях люди жалуются на запах нечистот в следующих районах Алексина: в Соцгороде, Бору, Шахтерском, на Горушках.

Жители города требуют объяснить причину появления запаха, а также устранить ее в кратчайшие сроки. Алексинцы уже получили ответ в соцсети от местных властей.

Фото: соцсети

Но намерены идти дальше и обратились к главе администрации Павлу Федорову и губернатору Тульской области Алексею Дюмину.

Алексинцы уверены, что руководитель водопроводно-канализационного хозяйства— МУП «ВКХ» — не справляется со своими обязанностями.

ИСТОЧНИК KP.RU