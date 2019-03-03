2019-03-03T16:27:05+03:00
Спорт

В Туле прошел лыжный переход

Лыжный переход проводится в регионе третий год подряд
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Фото: ГУ ДО ТО "Региональный центр подготовки граждан РФФото: ГУ ДО ТО "Региональный центр подготовки граждан РФ
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2 марта в ЦПКиО им. П. П. Белоусова прошел лыжный переход, посвященный 74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие состоялось в Тульской области уже в третий раз.

В нем приняли участие команды учащихся образовательных организаций города, юнармейцев, воспитанников военно-спортивных и военно-патриотических клубов, а также сборные команды муниципалитетов Тульской области. Возраст участников – от 12 до 17 лет.

Лыжный переход прошел по пересеченной местности по заранее обозначенному маршруту длиной более 3 км. На территории были организованы интерактивные площадки: стрельба из пневматической винтовки, выставка вооружения, пазлы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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