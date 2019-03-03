Победители юнармейской игры «Мужество и грация» из Тульской области поедут на каникулы в Санкт-Петербург
В соревнованиях приняли участие семь команд юношей и семь команд девушек
Фото: Правительство Тульской области
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В тульском суворовском военном училище состоялась региональная юнармейская военно-спортивная игра среди юношей и девушек «Мужество и грация», приуроченная к празднованию Международного женского дня.
В соревнованиях приняли участие 14 команд юношей и девушек в возрасте от 12 до 15 лет. Всего 112 человек. Это юнармейцы, школьники, воспитанники военно-спортивных и военно-патриотических клубов.
Победители юнармейской игры, занявшие первые три места в своих номинациях, поедут на каникулы в Санкт-Петербург по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина.
ИСТОЧНИК KP.RU