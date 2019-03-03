2019-03-03T14:11:39+03:00
Спорт

Победители юнармейской игры «Мужество и грация» из Тульской области поедут на каникулы в Санкт-Петербург

В соревнованиях приняли участие семь команд юношей и семь команд девушек
Поделиться:
Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
Изменить размер текста:

В тульском суворовском военном училище состоялась региональная юнармейская военно-спортивная игра среди юношей и девушек «Мужество и грация», приуроченная к празднованию Международного женского дня.

В соревнованиях приняли участие 14 команд юношей и девушек в возрасте от 12 до 15 лет. Всего 112 человек. Это юнармейцы, школьники, воспитанники военно-спортивных и военно-патриотических клубов.

Победители юнармейской игры, занявшие первые три места в своих номинациях, поедут на каникулы в Санкт-Петербург по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тульской области в сельскохозяйственный оборот возвратят порядка 25 тысяч гектаров земель
Алексей Дюмин поздравил тульский «Арсенал» с победой над ЦСКА в Грозном
В Тульской области усилится юго-западный ветер
В Туле ранее судимый педофил получил 12 лет колонии
В Тульской области горящее здание тушили 10 пожарных
Директор организации в Тульской области задолжал по налогам более 117 млн рублей
В тульском поселке Рождественский более 20 пожарных тушили горящий дом
За два дня мошенники списали деньги с банковских карт восьми туляков
В Тульской области задержали интернет-мошенника, разводившего жителей регионов
В тульском поселке Октябрьский горящий дом тушили 20 пожарных
В Тульской области ночью горел магазин
В тульском поселке Скуратово мужчина устроил дебош
В Туле поймали серийного похитителя видеорегистраторов и мобильников из авто
В Тульской области пройдет «горячая линия» по вопросам профилактики кори
В Тульской области экс-полицейский нарушил ПДД и протаранил скутер
Житель Тульской области похитил шубу, фотоаппарат и перстень за глазах у владелицы