2019-03-03T15:05:45+03:00
Общество

В Тульской области в сельскохозяйственный оборот возвратят порядка 25 тысяч гектаров земель

В правительстве региона состоялось совещание с муниципалитетами по подготовке к проведению весенних полевых работ в 2019 году
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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Тульские аграрии готовятся к весенним полевым работам. В этом году посевная площадь сельскохозяйственных культур составит 885,3 тыс. гектаров. Показатель выше на 51 тыс. гектаров, чем в прошлом году. На площади 305 тыс. гектаров засеяны озимые культуры. Это максимальное значение за последние 19 лет.

Готовность техники к предстоящим весенним полевым работам в Тульской области отмечается на уровне 90%. Приобретено 63% от планируемого объема удобрений. Сельхозпредприятия обеспечены семенами на 94,2%. В этом году в сельскохозяйственный оборот планируется возвратить порядка 25 тысяч гектаров земель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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