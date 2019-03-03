2019-03-03T12:38:22+03:00
Спорт

Алексей Дюмин поздравил тульский «Арсенал» с победой над ЦСКА в Грозном

Это первый матч «оружейников» после зимнего перерыва
Мария ВЛАСОВА
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил «Арсенал» с победой над ЦСКА в Грозном.

- Это был интересный, зрелищный матч. Обе команды сыграли достойно, проявили высокое мастерство и собранность. Поздравляю «Арсенал» с заслуженной победой! - говорится в обращении.

Алексей Дюмин также поблагодарил руководство Чеченской Республики за гостеприимный прием тульской футбольной команды и ее болельщиков в Грозном.

Напомним, матч 18 тура чемпионата Российской Премьер-Лиги завершился со счетом 2:0 в пользу «Арсенала».

ИСТОЧНИК KP.RU

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