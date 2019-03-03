2019-03-03T12:15:14+03:00
Происшествия

В Туле ранее судимый педофил получил 12 лет колонии

Его жертвами стали малыши, игравшие на детской площадке
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Суд вынес обвинительный приговор неоднократно судимому местному 48-летнему жителю. Суд признал его виновным в совершении иных действия сексуального характера.

Вечером осужденный находился возле детской площадки в одном из населенных пунктов Ленинского района, где играли двое детей, не достигших двенадцатилетнего возраста. В присутствии малолетних осужденный совершил иные действия сексуального характера с использованием их беспомощного состояния, сообщает прокуратура области.

Суд назначил ему 12 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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