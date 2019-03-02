Директор организации в Тульской области задолжал по налогам более 117 млн рублей

СЕГОДНЯ 17:30 2019-03-02T19:03:21+03:00

На имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму 25 882 888 рублей

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Следственный комитет России по Тульской области завершил расследование уголовного дела по статье «уклонение от уплаты налогов с организации путем непредставления налоговой декларации, совершенное в особо крупном размере».

По версии следствия, директор ООО «Ровенские сады» не перечислил в бюджет налог на добавленную стоимость на общую сумму 117 140 353 рублей.

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

В качестве обеспечительной меры, направленной на возмещение причиненного данным преступлением имущественного ущерба, по ходатайству следователя на имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму 25 882 888,40 рублей, на имущество ООО «Ровенские сады» - 96 377 997,60 рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU