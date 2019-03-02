В тульском поселке Рождественский более 20 пожарных тушили горящий дом
Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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1 марта в п. Рождественский на ул. Московской загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 21:48.
На место происшествия незамедлительно выехали 6 пожарных расчетов и автолестница для работ на верхних этажах здания.
По прибытии в 22:01, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 22:19.
В результате происшествия никто не пострадал. Выгорела комната и коридор, квартира закоптилась по всей площади. Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 22 человека и 7 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU