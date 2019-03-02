2019-03-02T15:28:30+03:00
Происшествия

В тульском поселке Рождественский более 20 пожарных тушили горящий дом

Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:

1 марта в п. Рождественский на ул. Московской загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 21:48.

На место происшествия незамедлительно выехали 6 пожарных расчетов и автолестница для работ на верхних этажах здания.

По прибытии в 22:01, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 22:19.

В результате происшествия никто не пострадал. Выгорела комната и коридор, квартира закоптилась по всей площади. Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 22 человека и 7 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24