За два дня мошенники списали деньги с банковских карт восьми туляков

СЕГОДНЯ 14:45 2019-03-02T14:45:05+03:00

По всем вышеуказанным фактам в полиции проводятся процессуальные проверки

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За прошедшие два дня на территории региона мошенники списали деньги с банковских карт восьми туляков.

43-летней жительнице поселка Октябрьский на сотовый телефон позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка. Обманом он выяснил у потерпевшей реквизиты банковской карты, после чего списал 13,5 тысяч рублей.

17-летнему жителю Привокзального округа позвонил неизвестный мужчина и под предлогом покупки спортивного инвентаря, объявление о продаже которого было размещено на сайте «Авито», выяснил данные банковской карты. Спустя короткое время с нее были списаны 17,5 тысяч рублей.

29-летней тулячке позвонил неизвестный и под предлогом оказания содействия в трудоустройстве госструктуру региона завладел деньгами. 6 200 рублей были переведены с ее банковской карты.

42-летняя жительница Новомосковска сообщила по телефону реквизиты своей карты позвонившему ей на мобильный телефон лже-сотруднику банка. В результате с карты женщины были списаны 74 тысячи рублей.

67-летний житель Пролетарского округа Тулы перевел почти 40 тысяч рублей неизвестному мужчине, который также по телефону представился сотрудником банка.

Ещё одна 48-летняя тулячка перевела со своей банковской карты на несколько сотовых номеров мошенника 23 тысячи рублей. 35-летняя жительница Советского округа сообщила реквизиты своей карты, представившемуся ей сотрудником банка неизвестному мужчине. Впоследствии с её карты были списаны 30 тысяч рублей.

У 50-летней жительницы Ефремовского района таким же способом с карты были списаны почти 16 тысяч рублей.

По всем вышеуказанным фактам в полиции проводятся процессуальные проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU