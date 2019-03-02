В Тульской области задержали интернет-мошенника, разводившего жителей регионов
В Тульской области полицейские задержали интернет-мошенника. Мужчина разводил на деньги жителей Пензенской, Московской, Калужской, Самарской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, республики Крым.
Через социальную сеть «ВКонтакте» он размещал объявления о продаже автозапчастей и предлагал желающим приобрести товар, перечислив деньги на номер его банковской карты. Оплаченный товар никому не отправлялся, так как его просто не было в наличии.
Оперативники выявили несколько эпизодов его преступной деятельности. Потерпевшие перечислили мошеннику различные суммы от 2 тысяч до нескольких десятков тысяч рублей.
В настоящее время от 28-летнего безработного жителя города Советск получены признательные показания. Полицейские выясняют обстоятельства его противоправной деятельности и устанавливается его причастность к другим подобным преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU