В Тульской области задержали интернет-мошенника, разводившего жителей регионов

СЕГОДНЯ 13:48 2019-03-02T13:48:13+03:00

Потерпевшие перечислили мошеннику различные суммы от 2 тысяч до нескольких десятков тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В Тульской области полицейские задержали интернет-мошенника. Мужчина разводил на деньги жителей Пензенской, Московской, Калужской, Самарской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, республики Крым.

Через социальную сеть «ВКонтакте» он размещал объявления о продаже автозапчастей и предлагал желающим приобрести товар, перечислив деньги на номер его банковской карты. Оплаченный товар никому не отправлялся, так как его просто не было в наличии.

Оперативники выявили несколько эпизодов его преступной деятельности. Потерпевшие перечислили мошеннику различные суммы от 2 тысяч до нескольких десятков тысяч рублей.

В настоящее время от 28-летнего безработного жителя города Советск получены признательные показания. Полицейские выясняют обстоятельства его противоправной деятельности и устанавливается его причастность к другим подобным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU