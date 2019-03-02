В тульском поселке Октябрьский горящий дом тушили 20 пожарных
В результате происшествия никто не пострадал
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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2 марта в Туле загорелся дом по адресу: 6-ой Октябрьский проезд. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 08:54.
На место происшествия незамедлительно выехали 5 пожарных расчетов. По прибытии через 8 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 18 минут.
В результате происшествия никто не пострадал. Однако обгорела обрешетка кровли и стена. Причина пожара выясняется.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 20 человек и 5 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU