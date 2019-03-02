2019-03-02T11:33:21+03:00
Происшествия

В тульском поселке Октябрьский горящий дом тушили 20 пожарных

В результате происшествия никто не пострадал
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:

2 марта в Туле загорелся дом по адресу: 6-ой Октябрьский проезд. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 08:54.

На место происшествия незамедлительно выехали 5 пожарных расчетов. По прибытии через 8 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 18 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако обгорела обрешетка кровли и стена. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 20 человек и 5 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тульской области задержали интернет-мошенника, разводившего жителей регионов
В Тульской области ночью горел магазин
В тульском поселке Скуратово мужчина устроил дебош
В Туле поймали серийного похитителя видеорегистраторов и мобильников из авто
В Тульской области пройдет «горячая линия» по вопросам профилактики кори
В Тульской области экс-полицейский нарушил ПДД и протаранил скутер
Житель Тульской области похитил шубу, фотоаппарат и перстень за глазах у владелицы
Метеопредупреждение: на дорогах Тулы прогнозируется гололедица
В голосовании за общественные пространства в Туле приняли участие более 44 тысяч горожан
В Центральном округе Тулы вывозят автопокрышки
Под Тулой "Хендай" слетел в кювет: есть пострадавший
Ситуация по заболеваемости корью в Тульской области оценивается как благополучная
Под Тулой "Форд" столкнулся с "МАНом"
В Туле пройдет встреча с шаолиньским монахом
На пожаре в колонии в Тульской области погиб инженер
8 Марта вход в Ясную Поляну и музей Поленова будет бесплатным для женщин
Туляк отправится под суд за смертельное избиение знакомого
В Тульской области ожидается ухудшение погодных условий
Накопительный счет «Турбо» Банка УРАЛСИБ стал доступен без оформления пакета услуг
Тульские журналисты побывали на экскурсии в экспертно-криминалистическом центре МВД
Лекции курса «Ростелеком. DataTalks» будут бесплатно доступны тулякам в интернете
В Туле стартовала запись болельщиков "Арсенала" на бесплатный самолет до Грозного
Решение по изменению фасада Дома ребенка является временным
4 марта на улице Конструктора Грязева в Туле ограничат движение и стоянку
В честь 8 марта клиника "Семейная" готовит специальный подарок для жительниц города Тула
Матч тульского «Арсенала» с «Оренбургом» состоится на нейтральном поле
В Тульской области застрелили мужчину