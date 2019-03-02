В Тульской области ночью горел магазин

СЕГОДНЯ 11:05 2019-03-02T11:07:58+03:00

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2 марта в Алексине на ул. Болотова загорелось кирпичное здание. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 02:15.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 3 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано еще через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. В торговом зале сгорели холодильник-витрина, прилавок, закоптился потолок по всей площади. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

ИСТОЧНИК KP.RU