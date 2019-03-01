2019-03-01T16:50:36+03:00
Происшествия

В Туле поймали серийного похитителя видеорегистраторов и мобильников из авто

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в Советский районный суд Тулы
Виктория ЯКУШИНА
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В Туле 45-летний мужчина обвиняется в девяти эпизодах краж из автомобилей горожан.

Как сообщили в региональной прокуратуре, в период с 9 по 13 декабря 2018 года, мужчина на территории Пролетарского и Советского округов, разбивая стекла в дверях припаркованных авто, похищал из них видеорегистраторы, сотовые телефоны, наборы автомобилиста, зеркала заднего вида, штатный монитор, наборы инструментов, автомобильный компрессор и многое другое.

Всего таким образом им похищено имущество граждан на сумму 138 646 рублей. Изъято у него только на 107 000 рублей.

В связи с отсутствием постоянного места жительства и регистрации на территории региона мужчина был заключен под стражу.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Тулы для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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