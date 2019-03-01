2019-03-01T16:41:31+03:00
Общество

В Тульской области пройдет «горячая линия» по вопросам профилактики кори

Виктория ЯКУШИНА
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Управление Роспотребнадзора по Тульской области сообщает, что с 04 по 18 марта 2019 года проводится «горячая линия» по вопросам профилактики кори.

Консультирование проводят специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области», в т.ч. по вопросам, касающимся профилактики кори, вакцинации, иммунитета к указанному заболеванию, а также о мерах, которые необходимо предпринять при возможных контактах с заболевшим, по следующим телефонам:

- в городе Туле и Киреевском районе по телефонам: 37-30-77, 37-07-06, 37-33-25, 22-37-56;

- в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах: 8(48753) 4-09-09, 8(48753) 4-09-07;

- в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах: 8(48741) 6-54-56;

- в городе Новомосковске, городе Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах: 8(48762) 6-45-81, 6-50-70;

- в Суворовском, Белевском, Одоевском и Дубенском районах: 8(48742) 4-16-10, 8(48763) 2-48-96;

- в Щекинском, Плавском и Тепло-Огаревском районах: 8(48751) 5-33-81, 8(48755) 22-0-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

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