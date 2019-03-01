В Тульской области экс-полицейский нарушил ПДД и протаранил скутер

СЕГОДНЯ 16:31 2019-03-01T16:31:41+03:00

Уголовное дело в отношении бывшего правоохранителя направлено в суд

Изменить размер текста: A A

В Узловой 36-летний бывший сотрудник полиции обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Как сообщили в СУ СКР по Тульской области, днем 10 сентября 2018 года пьчный обвиняемый ехал на своем автомобиле по улице Центральной квартала 5 Пятилетка в Узловой в направлении автодороги «Тула-Новомосковск».

Нарушив правила дорожного движения, он столкнулся со скутером.

В результате ДТП водителю двухколесного коня были причинены множественные телесные повреждения, квалифицированные судмедэкспертами как тяжкий вред здоровью.

После совершения преступления обвиняемый был уволен из правоохранительных органов.

- Совокупностью собранных по уголовному делу доказательств вина обвиняемого в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, - сообщили в региональном следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU