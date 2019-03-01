В Тульской области экс-полицейский нарушил ПДД и протаранил скутер
В Узловой 36-летний бывший сотрудник полиции обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего.
Как сообщили в СУ СКР по Тульской области, днем 10 сентября 2018 года пьчный обвиняемый ехал на своем автомобиле по улице Центральной квартала 5 Пятилетка в Узловой в направлении автодороги «Тула-Новомосковск».
Нарушив правила дорожного движения, он столкнулся со скутером.
В результате ДТП водителю двухколесного коня были причинены множественные телесные повреждения, квалифицированные судмедэкспертами как тяжкий вред здоровью.
После совершения преступления обвиняемый был уволен из правоохранительных органов.
- Совокупностью собранных по уголовному делу доказательств вина обвиняемого в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, - сообщили в региональном следкоме.
ИСТОЧНИК KP.RU