2019-03-01T16:18:12+03:00
Происшествия

Житель Тульской области похитил шубу, фотоаппарат и перстень за глазах у владелицы

Кольцо он и вовсе снял прямо с пальца женщины, против ее воли
Виктория ЯКУШИНА
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Щекинским районным судом 30-летний местный житель признан виновным в грабеже.

Как выяснилось, вечером 11 сентября 2018 года, мужчина был в комнате общежития по улице Емельянова в Щекино. Там он открыто, игнорируя потерпевшую,силой снял с ее пальца золотой перстень с камнем стоимостью 3 756 рублей. Также мужчина похитил из шкафа шубу стоимостью 25 000 рублей и фотоаппарат стоимостью 5000 рублей.

Не реагируя на требования потерпевшей остановиться и вернуть похищенное, мужчина сбежал. Ущерб составил 33 756 рублей.

Приговором суда мужчине назначено наказание за содеянное в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в ИК строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил. В ходе расследования уголовного дела материальный ущерб частично возмещен потерпевшей. Ей возвратили фотоаппарат стоимостью 5000 рублей, сообщает прокуратура региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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