2019-03-01T17:22:48+03:00
Общество

В голосовании за общественные пространства в Туле приняли участие более 44 тысяч горожан

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Юлия КУДЫМОВАФото: Юлия КУДЫМОВА
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1 марта в Туле, под председательством главы администрации города Тулы Евгения Авилова, прошло заседание комиссии по подведению итогов рейтингового голосования по благоустройству общественных пространств в 2020 году.

Напомним, в начале февраля от жителей города принимались заявки с идеями, какие городские пространства нуждаются в благоустройстве.

Туляки прислали почти 70 предложений. Конкурсная комиссия выбрала пространства, которые будут благоустроены – это второй этап благоустройства Кировского сквера, общественное пространство по проспекту Ленина (четная сторона) от ул. Первомайской до ул. Жаворонкова – аллея фонтанов.

По подсчетам комиссии, в голосовании приняли участие более 44 тысяч туляков.

В рамках заседания Евгений Авилов предложил в следующем году увеличить время и количество участков голосования, сделать передвижные приемные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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