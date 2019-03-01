Под Тулой "Хендай" слетел в кювет: есть пострадавший
Подробности ДТП под Тулой выясняются
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:
1 марта 2019 года, в 07:36 на 282-ом км трассы М-2 "Крым" в Чернском районе Тульской области произошло ДТП.
Автомобиль "Хендай" слетел в кювет.
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.
По данным регионального МЧС, в автоаварии пострадал человек.
Подробности выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU