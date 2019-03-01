2019-03-01T14:50:15+03:00
Происшествия

Под Тулой "Хендай" слетел в кювет: есть пострадавший

Подробности ДТП под Тулой выясняются
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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1 марта 2019 года, в 07:36 на 282-ом км трассы М-2 "Крым" в Чернском районе Тульской области произошло ДТП.

Автомобиль "Хендай" слетел в кювет.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

По данным регионального МЧС, в автоаварии пострадал человек.

Подробности выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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