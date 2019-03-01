Под Тулой "Форд" столкнулся с "МАНом"

СЕГОДНЯ 13:35 2019-03-01T13:35:01+03:00

Изменить размер текста: A A

28 февраля 2019 года, в 2:50 на улице Заводской города Ясногорска Тульской области произошло ДТП.

37-летний мужчина на автомобиле «Ford Focus», по предварительной информации, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «MAN», под управлением мужчины 45 лет.

В результате ДТП в Тульской области пострадали водитель автомобиля «Ford» и его пассажир - мужчина 29 лет. Они получили различные телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены.

ИСТОЧНИК KP.RU