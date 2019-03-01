Под Тулой "Форд" столкнулся с "МАНом"
Пострадали двое
Фото: УГИБДД России по Тульской области
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28 февраля 2019 года, в 2:50 на улице Заводской города Ясногорска Тульской области произошло ДТП.
37-летний мужчина на автомобиле «Ford Focus», по предварительной информации, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «MAN», под управлением мужчины 45 лет.
В результате ДТП в Тульской области пострадали водитель автомобиля «Ford» и его пассажир - мужчина 29 лет. Они получили различные телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены.
ИСТОЧНИК KP.RU