2019-03-01T13:27:49+03:00
Общество

В Туле пройдет встреча с шаолиньским монахом

Ши Синцзюнь обучался у старых мастеров прошлого поколения и перенял все тонкости Шаолиньского искусства
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

1 марта 2019 года, в Тульском областном художественном музее пройдет встреча с Ши Синцзюнем под названием «Письмена на воде. Каллиграфия Чаньских мастеров».

Ши Синцзюнь - шаолиньский монах в 32-м поколении, усэн (монах-боец), блестящий мастер ушу, знаток шаолиньской медицины, каллиграфии, истории и культуры Китая. Он попал в монастырь, когда ему было 6,5 лет, и прожил там более двадцати лет.

Ши Синцзюнь обучался у старых мастеров прошлого поколения и перенял все тонкости Шаолиньского искусства.

В Тулу монаха пригласила Тульская Региональная Федерация Шаолиньского ушу.

Мастер проведет в нашем городе несколько встреч и два обучающих семинара по шаолиньскому Цигун - древней и очень эффективной дыхательной оздоровительной практике.

На встрече в музее он поведает об истории и традициях шаолиньского монастыря, а также проведет мастер-класс по каллиграфии.

Стоимость участия в мероприятии - 250 рублей.

Начало в 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Тулой "Хендай" слетел в кювет: есть пострадавший
Ситуация по заболеваемости корью в Тульской области оценивается как благополучная
Под Тулой "Форд" столкнулся с "МАНом"
На пожаре в колонии в Тульской области погиб инженер
8 Марта вход в Ясную Поляну и музей Поленова будет бесплатным для женщин
Туляк отправится под суд за смертельное избиение знакомого
В Тульской области ожидается ухудшение погодных условий
Накопительный счет «Турбо» Банка УРАЛСИБ стал доступен без оформления пакета услуг
Тульские журналисты побывали на экскурсии в экспертно-криминалистическом центре МВД
Лекции курса «Ростелеком. DataTalks» будут бесплатно доступны тулякам в интернете
В Туле стартовала запись болельщиков "Арсенала" на бесплатный самолет до Грозного
Решение по изменению фасада Дома ребенка является временным
4 марта на улице Конструктора Грязева в Туле ограничат движение и стоянку
В честь 8 марта клиника "Семейная" готовит специальный подарок для жительниц города Тула
Матч тульского «Арсенала» с «Оренбургом» состоится на нейтральном поле
В Тульской области застрелили мужчину