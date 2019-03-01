В Туле пройдет встреча с шаолиньским монахом

СЕГОДНЯ 13:27 2019-03-01T13:27:49+03:00

Ши Синцзюнь обучался у старых мастеров прошлого поколения и перенял все тонкости Шаолиньского искусства

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1 марта 2019 года, в Тульском областном художественном музее пройдет встреча с Ши Синцзюнем под названием «Письмена на воде. Каллиграфия Чаньских мастеров».

Ши Синцзюнь - шаолиньский монах в 32-м поколении, усэн (монах-боец), блестящий мастер ушу, знаток шаолиньской медицины, каллиграфии, истории и культуры Китая. Он попал в монастырь, когда ему было 6,5 лет, и прожил там более двадцати лет.

Ши Синцзюнь обучался у старых мастеров прошлого поколения и перенял все тонкости Шаолиньского искусства.

В Тулу монаха пригласила Тульская Региональная Федерация Шаолиньского ушу.

Мастер проведет в нашем городе несколько встреч и два обучающих семинара по шаолиньскому Цигун - древней и очень эффективной дыхательной оздоровительной практике.

На встрече в музее он поведает об истории и традициях шаолиньского монастыря, а также проведет мастер-класс по каллиграфии.

Стоимость участия в мероприятии - 250 рублей.

Начало в 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU